هيفاء وهبي تنسحب من "أفلام العيد" وأحمد حلمي يتفوق على زوجته في شباك التذاكر !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت منافسات أفلام عيد الفطر 2022 عدة مفاجآت، أبرزها انسحاب فيلم هيفاء وهبي "أشباح أوروبا" من السباق في اللحظات الأخيرة وسط أنباء متضاربة حول تجدد الأزمات مع الشركة المنتجة، فيما تصدر النجم أحمد حلمي قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات بفيلم "واحد تاني" متفوقا على فيلم زوجته منى زكي "العنكبوت" الذي جاء ثانيا، بينما احتل فيلم زومبي المرتبة الثالثة.

ويبدو أن سباق إيرادات أفلام عيد الفطر 2022، حسم المقدمة مبكرا للنجم أحمد حلمي الذي حقق ببطولة فيلم "واحد تاني" مليون و54 ألف جنيه، مع أول 24 ساعة عرض.

وفيلم "واحد تاني"، من تأليف هيثم دبور، ويشارك في بطولته أيضا الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك، وإخراج محمد شاكر خضير.

ويعتبر فيلم "خيال مآته" آخر عمل شارك فيه أحمد حلمي، وعرض عام 2019، والعمل كان من بطولة منة شلبي، حسن حسني، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، وواجه موجة غضب من جمهور حلمي بسبب تراجع جرعة الكوميديا فيه، ووعد حلمي بعدها بتعويض الجمهور بفيلم كوميدي كامل.

وجاء في المركز الثاني فيلم العنكبوت، للنجمة منى زكي والفنان أحمد السقا محققا 462 ألف جنيه خلال أول أيام عيد الفطر، ويعرض الفيلم بعد تأجيل استمر أكثر من ثلاثة أعوام ويشارك في بطولة العمل المصنف ضمن أفلام التشويق والحركة النجم التونسي ظافر العابدين ويسرا اللوزي وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم أحمد السقا فيلم "هروب اضطراري" والذي عرض في موسم عيد الفطر 2018، وحقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية بـ58 مليون جنيه، وشارك في بطولته أمير كراره، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج ندى السبكي، بينما توقفت منى زكي عن المشاركة بموسم أفلام العيد منذ قدمت "من 30 سنة" مع السقا ايضا عام 2016.

واحتل فيلم زومبي لنجم مسرح مصر علي ربيع المرتبة الثالثة والأخيرة، برصيد 118 ألف جنيه، والفيلم من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج عمرو صلاح.

وغادرت النجمة هيفاء وهبي المنافسة بعد إعلان شركة التوزيع عدم عرض فيلمها "أشباح أوروبا" لأسباب تتعلق بعدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وطبع النسخ في الوقت المناسب، بينما أكد البعض أن منتج الفيلم محمد وزيري المتواجد حاليا في السجن، هو الذي طلب عدم عرض الفيلم في اللحظات الأخيرة.

وفيلم "اشباح أوروبا" هو التجربة الأولى لمحمد الوزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق في عالم الإنتاج السينمائي من خلال شركته Snapers Production ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة وعباس أبوالحسن، عن قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

أحداث الفيلم تدور حول مجموعة إخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، وأثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق.

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