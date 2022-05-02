«نتفليكس».. حان وقت الألعاب

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

باعت شركة ألعاب الكمبيوتر الأميركية إكسبلودينغ كيتينز أكثر من 18 مليون نسخة من لعبة الورق التي تحمل اسمها، وتحظى بشعبية هائلة في العالم.

وبدأت الشركة طرح ألعابها عبر منصة نتفليكس، أكبر منصة في العالم لبث الأفلام والعروض التلفزيونية عبر الإنترنت.

وتعتزم «نتفليكس» طرح نسخة من اللعبة للأجهزة المحمولة في مايو الجاري. كما تعمل المنصة على تطوير سلسلة رسوم متحركة مستمدة من اللعبة، إذ يأتي الخير والشر إلى الأرض في شكل قطط منزلية مكتنزة. وقال مدير إدارة الرسوم المتحركة في «نتفليكس» مايك مون، إن «التطوير المشترك لأي لعبة أو مسلسلات يفتح مجالات جديدة أمام (نتفليكس).. ولا نستطيع التفكير في لعبة أفضل من بناء عالم حولنا أفضل من إكسبلودينغ كيتينز».

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