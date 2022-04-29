قاسم الحتو .. أردني يصعد "أخطر مسار جبلي في العالم" بالصين

المصدر: موقع الإمارات اليوم



بينما كان يبحث عن مغامرات يستطيع ممارستها في الصين لفتت انتباهه إحدى التجارب، والتي تُعرف بكونها “أخطر مسار جبلي في العالم”.

ونظرًا إلى أنه كان يبحث عن أفضل المغامرات وأكثرها روعة، قرر مؤثر السفر الأردني قاسم الحتو، أن يضيف هذه التجربة إلى قائمة الأشياء التي يود فعلها.

وأوضح قاسم أن جبل هواشان ومساراته في الواقع ليست خطيرة جدًا، سوى مسار واحد يتألف من خشبة صغيرة طولها 20 سنتيمترًا إلى جانب منحدر الجبل.

وأسفل هذه الخشبة، لن تجد سوى فراغا تاما، ما يعني أن السقوط منها سيكون نهاية أي متسلق متساهل، بحسب ما ذكره قاسم.

ومن بين جميع الجبال البارزة في الصين، من المحتمل أن يكون هواشان هو الأكثر شهرة في جنوب مقاطعة آنهوي.

ولا يستذكر قاسم عدد قمم الجبل تحديدًا، متوقعًا أن عددها يصل إلى 5 قمم، وهي شمالية، وجنوبية، وشرقية، وغربية، ووسطى.

وحسب (سي ان ان) وصل قاسم إلى اثنتين من هذه القمم، وكان ارتفاع أعلاها حوالي 1,864 مترًا.

ويقول قاسم: “يمكن أن تتسبب أي حركة خاطئة بالسقوط من الجبل وارتفاعه الشاهق والموت.. إذا تساهلت بأدوات السلامة ولم تستخدمها بشكل صحيح، فمن الممكن أن يتعثر الشخص ويقع”.

واستغرق قاسم يومًا كاملًا للوصول إلى القمة والعودة، حيث كانت من بين أصعب المسارات الجبلية.

ويفكر قاسم بإعادة التجربة لأنه لم يصل تحديدًا إلى الجزء الأخطر، كونه كان مغلقًا بسبب الثلوج والوصول إليه غير ممكن. لكنه جرب جزءًا من مسار أقل خطورة وبفكرة قريبة، على حد قوله.

وبدأت قناة قاسم على “يوتيوب” فعليًا في العام 2017، هادفًا إلى مشاركة معلومات وتجارب تساعد أصدقائه والناس على السفر بأقل تكاليف ممكنة.

ومع مرور الوقت، أصبح هدفه متركزًا أكثر تجاه مشاركة ثقافات العالم مع الناس بطريقة تقربهم من بعضهم البعض، إضافة إلى نشر الإيجابية والحب والأمل.

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