5 إرشادات للعودة إلى نظام الوجبات المعتادة فـي أيام العيد

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

العودة إلى نظام الوجبات المتعدّدة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ينبغي إلا تكون بشكل مباشر في أول أيام العيد، بل بشكل تدريجي يتيح للجهاز الهضمي الاعتياد على نظام الطعام الجديد، حسب الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، التي شددت على ضرورة الالتفات إلى كمية الطعام التي يتناولها المرء في أول أيام العيد، وكذلك الاهتمام بطبيعة المأكولات والحلويات وتوزيعها على مدار اليوم، لتجنب عسر الهضم على المعدة التي اعتادت الصيام، وكذلك لتجنب تناول الكثير من السعرات الحرارية التي تزيد عن حاجة الجسم.

وتالياً تقدم الدكتورة لمى خمس نصائح للعودة إلى نظام الوجبات اليومية المعتادة بعد الصيام.

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