برج خليفة والنافورة الراقصة يعايدان الزوّار بعرضين جديدين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفالاً بعيد الفطر، ينير عرض ضوئي جديد برج خليفة، وستتراقص نافورة دبي كذلك على أنغام جديدة خلال المناسبة السعيدة.

ويمكن للزوّار الاستمتاع بعرض العيد الخاص في برج خليفة ونافورة دبي، إلى جانب مجموعة من أفضل الفعاليات الفنية والثقافية، وفعاليات نمط الحياة وتجارب التسوّق، وتناول الطعام التي توفرها وجهات وسط مدينة دبي العديدة والمتنوّعة.

وينطلق العرض كل ليلة في برج خليفة الثامنة مساءً خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد.

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