السعودية: تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة

المصدر: المدينة المنورة - واس

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم، تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك حتى الثاني من شهر شوال هذا العام.

وأشارت إلى أنه ضمن سعيها لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار وبعد أن منّ الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك وللكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر المبارك؛ فقد تقرر هذا العام تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شوال 1443 هجرية حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.

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