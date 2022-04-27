الأمطار ترسم البهجة في المدينة المنورة.. شاهد بالصور

المصدر: المدينة المنورة - واس

رصدت عدسه وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأجواء الماطرة في المدينة المنورة وضواحيها والتي رسمت البهجة على أهالي منطقة المدينة المنورة، حيث امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء الباردة لتكوّن لوحات طبيعية بين جريان الأودية والشعاب والشلالات المائية المتدفقة من المرتفعات.

وابتهج المواطنون والمقيمون وزوار المسجد النبوي بهذه الأمطار في ساحات المسجد والمساجد التاريخية التي يحرص زوار طيبة الطيبة على زيارتها مع اكتمال منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.

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