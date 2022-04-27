حاولت استعادة هاتفها.. إنقاذ امرأة سقطت برأسها في مرحاض

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

أنقذت فرق إطفاء امرأة سقطت برأسها في مرحاض قبو، وهي تحاول استعادة هاتفها المحمول، في حديقة بواشنطن. ونقلت شبكة «سي إن إن»، أمس، عن إدارة برينون للإطفاء، أن المرأة كانت تستخدم مرحاض قبو، ويُسمى بهذا الاسم لأنه يخزن النفايات في قبو محكم تحت الأرض. وبعد أن أسقطت هاتفها، فككت المرأة المقعد وجزءاً من المرحاض، واستخدمت رباط كلب في محاولة لإخراجه، قبل استخدامه لدعم نفسها وهي تحاول الإمساك بالهاتف، ولكن محاولتها فشلت، وانزلقت. ولحسن الحظ، وبعد 20 دقيقة داخل القبو، تمكنت من العثور على هاتفها واستخدامه للاتصال بالطوارئ.

وعلقت إدارة الإطفاء بأن المرأة كانت محظوظة لأنها لم تتعرض للغازات السامة، ولم تُصَب.

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