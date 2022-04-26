أول تعليق من السيسي عن مسلسل الاختيار

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار هو ما تم في الواقع في ذلك التوقيت، موضحاً خلال إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن النجاحات التي حققتها مصر كانت أعظم.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية: "عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى".

وشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

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