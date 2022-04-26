"أينشتاين الصغير” عمره 13 عام و يستعد لتحضير الدكتوراه

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

يستعد الطفل الأمريكي إليوت تانر صاحب الـ13 عامًا لبدء دراسة الدكتوراه بعد اقتراب تخرجه بدرجة البكالوريوس بالفيزياء الشهر المقبل وهو ما جعل الأساتذة يطلقون عليه لقب « أينشتاين الصغير»

أوضحت عائلة إليوت نانر، أنه سيحصل قريباً على درجة البكالوريوس بتخصص الفيزياء وتخصص ثانوي في الرياضيات، وأنه قُبل في برنامج الدكتوراه في الفيزياء بجامعة مينيسوتا.

كذلك، حصل الطفل على معدل 3.78 خلال دراسته في جامعة مينيسوتا.

ويذكر أن الطفل الموهوب بالإضافة إلى تميزه في دراسته فهو أيضاً يشارك في البحث الجامعي و يقوم أيضاً بتدريس زملائه الجامعيين، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال إليوت أنه شغوف بالفيزياء و أشار إلى أنها أحد الأشياء المفضلة لديه.

وكشفت والدته “ميشيل تانر أنه بدأ القراءة والرياضيات في سن الثالثة و أضافت أنه لطالما أراد أن يصبح فيزيائياً وأستاذاً للفيزياء في الجامعة، إلا أن تكاليف التعليم في برنامج الدراسات العليا كان عقبة أمام الأهل.

ويذكر أن إليوت سيتخرج رسمياً بدرجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء وفرع الرياضيات في 12 مايو المقبل.

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