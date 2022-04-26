جريمة مروعة في روسيا.. 4 قتلى في إطلاق نار بروضة أطفال

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات في مقاطعة أوليانوفسك الروسية اليوم الثلاثاء مقتل طفلين ومعلمة في روضة أطفال، جراء قيام مسلح بفتح النار عليهم، قبل أن ينتحر.

وقالت السلطات :"نؤكد حدوث إطلاق النار، وسقوط أربعة قتلى". إلا أنه لم تتوافر على الفور تفاصيل بشأن الدافع المحتمل.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن المسلح دخل روضة أطفال في قرية فيشكايما، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر غرب أوليانوفسك العاصمة، خلال فترة نوم الأطفال، وفتح النار عليهم.

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