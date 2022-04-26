أكبر معمّرة في العالم تغيب عن 119 عاماً

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

توفيت مسنّة يابانية دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في 2019 كأكبر معمّرة في العالم، عن 119 عاماً. ولدت كاني تاناكا في الثاني من يناير 1903 في منطقة فوكووكا بجنوب غرب اليابان، وهو العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأول تجربة طيران ناجحة، والذي أصبحت فيه ماري كوري أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.

وكانت تاناكا تتمتع بصحة جيدة نسبياً حتى وقت قريب، وعاشت في دار لرعاية المسنين، إذ كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل الرياضيات، وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

كما أدارت في السابق العديد من الأعمال. وتزوجت قبل قرن في عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت خامساً.

وأشاد الحاكم المحلي سيتارو هاتوري بحياة تاناكا بعد وفاتها في 19 أبريل الجاري. وأضاف «لقد حزنت جداً عندما تلقيت الخبر».

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