حريق في حديقة الأورمان بمصر.. ونجاة الأشجار والنباتات النادرة

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل المعاينة الأولية، لحريق حديقة الأورمان، المواجهة لجامعة القاهرة، وذكرت أن الحريق نشب في المبنى الإداري بعيداً عن الأشجار والنباتات النادرة بالحديقة.

وقال موقع "القاهرة 24" إن المعاينة كشفت أن بداية الحريق كانت في مخلفات بجوار مبنى الإدارة لحديقة الأورمان بالجيزة، وعلى الفور تم إبلاغ النجدة التي دفعت بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news