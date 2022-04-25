5 إرشادات للحفاظ على نضارة البشرة في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

تفقد البشرة خلال فترة الصيام رونقها، في حال لم تمنح العناية الكافية واللازمة، سواء عبر التغذية التي تضمن بقاءها في حالة نضرة، أو حتى من خلال تفادي العادات التي تؤدي الى خسارة البشرة للمياه. وأكّد الأخصائي في الجراحة التجميلية والترميمية في «أي إي جي كلينيك»، الدكتور مازن عرفة، على أهمية الالتزام بمجموعة من الإرشادات التي تضمن بقاء البشرة بحالة جيدة وصحية، مشيراً إلى أن التحديات الأساسية التي تواجه الجسم، خلال ساعات الصوم، تتمثل في فقدانه للمياه وبعض المواد الغذائية.

وتالياً يقدم الدكتور مازن خمس نصائح تسهم في الحفاظ على نضارة البشرة خلال الشهر الفضيل.

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