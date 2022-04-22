عروس تضع مخدرات بطعام الضيوف ..والشرطة تحقق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على عروس و متعهدة حفل زفافها، بعدما أصيب ضيوف عرسها بحالات إعياء؛ جراء تناولهم طعام ملوث بمواد مخدرة.

و أظهرت التحقيقات أن العروس دانيا جليني، 42 عاما، ومتعهدة حفل زفافها جويسلين براينت، 31 عاما، وضعتا مادة الماريجوانا المخدرة في أصناف المأكولات المقدمة لضيوف العرس، حيث وجهت الشرطة إليهما تهمة الإهمال وتوصيل مادة مخدرة.

وأثناء استجواب العروس من قبل الشرطة، أنكرت موافقتها على وضع الماريجوانا في أي طعام.

وأفاد عدد من الأشخاص، أنهم شعروا بالثمالة، أثناء حضورهم الزفاف، وعانوا من قيء وآلام في المعدة.

وقالت ميراندا كادي، أحد المدعوين إلى الحفل، في حديثها لقناة WFTV 9:“ كنا نرقص باستمتاع داخل الحلبة، ثم بدأت أشعر بدوار، وكأن المكان كان يدور قليلا والأشياء بدت مشوشة“.

وعالج المسعفون الذين وصلوا إلى حفل الزفاف عددا من الأشخاص بعد أن اشتكوا من الإصابة بالغثيان، ونقلوا بعضهم إلى المستشفى.

وعندما تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، أخذت عينات من الطعام لفحصها، حيث أظهر فحص أطباق اللازانيا وقطع الخبز المقدمة للضيوف، أنها كانت إيجابية بمادة نبات القنب الهندي ”الماريجوانا“.

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