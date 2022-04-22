كمبينســكي مـول الإمارات يقدم لضيوفه مجموعة من تجارب الإفطار والسحور الفريدة من نوعها خلال شهر رمضان المبارك

المصدر: الإمارات اليوم

يدعو فندق كمبينسكي مول الإمارات سكان دولة الإمارات العربية وزوارها إلى التلذذ بالمأكولات الشرق أوسطية الأصيلة والاستمتاع بقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ومن الأجواء الحصرية في شاليهات آسبن الخاصة بالفندق إلى قوائم الطعام اللذيذة في خيمة أوليا للإفطار والسحور، يقدم كمبينسكي مول الإمارات لزواره مجموعة متميزة من التجارب في مجموعة من الأماكن المريحة والفاخرة.

يتميز فندق كمبينسكي مول الإمارات بموقع رائع مع إطلالة على منتجع سكي دبي، ومزيج خاص من التقاليد والأناقة أثناء تناول الإفطار مع الأحبة والأصدقاء.

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