تجــربة الإفطار الرمضانية مــع فيـــدا للفنـادق والمنتجـعات

المصدر: الإمارات اليوم

يقدم مطعم كورت يارد في فيدا كريك هاربر، وهو إحدى أبرز وجهات الطعام التي تجمع بين الطابع الحضري الأنيق والأجواء الشاطئية الحيوية، تجربة مميّزة في الهواء الطلق توفّر فرصة الاستمتاع بالمناظر الأخّاذة لأفق دبي وسط أجواءٍ رمضانية مميّزة.

ويتيح المطعم لضيوفه التلذّذ بالأطباق الشرقية الشهية في منطقة حصرية ومخصّصة لتناول الطعام على الترّاس الرائع، بينما يستمتعون بالنسمات المنعشة ومنظر الغروب على وقع إيقاعات عربية عصرية. وتتضمّن قائمة الأطباق صياديّة السمك، والشيش برك، والحلويات العربية التقليدية، مثل الأرزّ بالحليب والقطايف، بالإضافة إلى ألذّ المشروبات الرمضانية، مثل الجلاّب والتمر هندي.

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