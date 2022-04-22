التقــــــاليـــد الرمضانية في ســويس أوتيــل الغُــــرير

المصدر: الإمارات اليوم

يشتهر سويس أوتيل الغُرير ببوفيه الإفطار الفاخر الذي يقدمه كل عام في رمضان، ويوفر مساعد رئيس الطهاة الشيف شريف عوض للمقيمين بدبي وزوارها فرصة للحفاظ على تقاليد الإفطار بصحبة الأصدقاء والعائلة في مطعم ليوان.

وبمجرد دخول المطعم، يجد الضيوف المجلس العربي التقليدي بانتظارهم ليرحب بهم بالتمور والقهوة العربية التي تذكرهم بالتقاليد البدوية القديمة.

في داخل المطعم الأنيق المزين بالفوانيس الملونة، وعلى أنغام العود، يستمتع الضيوف بتناول أطباقهم الأصيلة المفضلة بما في ذلك أطباق الحساء، والمقبلات الساخنة والباردة، والسلطات الطازجة، وتشكيلة كبيرة من الأطباق الرئيسة التي تشمل الأطباق المحلية الشهية مثل: ثريد لحم الضأن، الهريس، الدولمة المشكلة، الأوزي.

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