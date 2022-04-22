«نتفليكس» ستعوض خسائرها بهذه الطريقة

المصدر: الامارات اليوم

اعتبرت شركة «نتفليكس» أن أحد أسباب تراجع أرباحها يعود لسياسة مشاركة الحسابات التي اعتمدتها، منذ نشأتها، وهي سياسة تسعى لتغييرها بعد إعلان نتائج أرباحها للربع الأول من هذا العام، بتراجع ملحوظ فاجئ المراقبين.

وأصدرت «نتفليكس» مؤخرا أرباحها للربع الأول من عام 2022. مشيرة لركود واضح، إذ على الرغم من عائداتها تصل إلى 7.868 مليار دولار، بزيادة 9.8٪ على أساس سنوي، إلا أنها خسرت في الواقع 200 ألف حيث من المتوقع أن يكون عدد المشتركين أقل بمقدار مليوني مشترك في الربع الثاني من العام.

وأشارت الشبكة إلى أسباب الربع الباهت تلك في رسالتها إلى المساهمين، محددة أبرزها والمتمثلة بالمنافسة مع المنصات الرقمية الأخرى، إضافة لتراجع أعداد المشتركين في روسيا بسبب المقاطعة، وأيضا مشاركة الحسابات لدى المشتركين في الشبكة.

تقول «نتفليكس» بحسب «ديجيتال تريندس» إن الخدمة «تتم مشاركتها مع أكثر من 100 مليون أسرة إضافية»، بما في ذلك أكثر من 30 مليون في الولايات المتحدة وكندا وحدهما. وبالتالي فإن «مشاركة الحساب كنسبة مئوية من عضويتنا المدفوعة لم تتغير كثيرًا على مر السنين، ولكن، إلى جانب العامل الأول، يعني أنه من الصعب زيادة العضوية في العديد من الأسواق - وهي مشكلة حجبها نمو COVID لدينا.»

وتضيف الشبكة أنها ستكتشف «أفضل السبل لتحقيق الدخل من المشاركة» نظرًا لأن أكثر من 100 مليون أسرة تمارسها، مشيرة إلى«أن برنامجا تجريبيا طبق في تشيلي وكوستاريكا وبيرو يسمح للأشخاص بدفع المزيد مقابل شخصين إضافيين لا يعيشان معهم».

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