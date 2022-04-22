أمسية رمضانية حافلة بالفعاليات في «حديقة العين»

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

تقدم حديقة الحيوانات بالعين باقة من الأنشطة المختلفة خلال فعالية «ليالي رمضان» التي تنظمها غداً لمختلف فئات وشرائح الزوار ليحظوا بفرصة الاستمتاع بخيارات من الأنشطة والبرامج المتنوعة وغير المعتادة وسط الحياة البرية الطبيعية.

وتتضمن الفعالية سباق الجري الليلي، والمشي التأملي، وفنون الدفاع عن النفس، والتعرف إلى فن الجمال من خلال دروس تراثية إماراتية، إلى جانب معرض للصور. كما ستتيح الفعالية للزوار فرصة التسوق وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة والروحانية، وغيرها الكثير.

وتحرص الحديقة من خلال الأنشطة على توفير أجواء فريدة من نوعها لجميع أفراد العائلة ومختلف أنواع الزوار لقضاء أمسية رمضانية ممتعة، وعيش تجربة مميزة وسط الحياة البرية، في أجواء مليئة بالدهشة والمغامرة ومحفوفة بتجارب متنوعة.

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