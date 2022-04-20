مسحراتي وتنورة في احتفالية مركز زايد للدراسات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ضمن برنامج احتفالاته باليوم العالمي للتراث، الذي يصادف 18 أبريل، نظّم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أول من أمس، ندوة بعنوان «جهود دولة الإمارات و(اليونسكو) في حماية وصون التراث الوطني»، بمشاركة عدد من المختصين.

كما نظّم المركز احتفالية احتضنتها خشبة مسرح أبوظبي التابع لنادي تراث الإمارات، تضمنت العديد من العروض التراثية بمشاركة عدد من الجاليات العربية.

وشمل البرنامج عروضاً تراثية وفنية، إذ قدمت فرقة الأصالة العربية (مصر) أغنيات تشيد بدولة الإمارات والأخوة والتسامح بين الشعوب، وأدت فرقة السلوى (السودان) رقصات تراثية، بالإضافة إلى فقرة طقس الزواج السوداني التقليدي، فيما شاركت فرقة محمود الربع (مصر) باستعراض التنورة، إلى جانب فقرات لعرض المسحراتي المصري والإماراتي. وضمن الاحتفالية، أُعلن رسمياً عن إطلاق «موسوعة زايد الوطنية».

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