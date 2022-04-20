حادثة تثير الجدل في مترو القاهرة

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الجدل والغضب في مصر، بعد قيام سيدة بالإعتداء بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق، اعتراضا على ملابسها التي وصفتها السيدة بالفاضحة.

وقالت مصورة الفيديو وهي طالبة بكلية السياحة والفنادق، بجامعة حلوان، لموقع «القاهرة 24» إنها كانت بصحبة صديقاتها سلمى وآية في المترو، وفوجئن بالسيدة تقول لصديقتها آية «لمي دراعك، في شباب طالعة ونازلة، وانتي ازاي تلبسي كدة؟».

وأضافت سلمى: «صاحبتي ردت عليها بماله لبسي، أنا لابسة عادي، وفعلا هي كانت لابسة عادي، تيشيرت بنص كم، ومفيهوش أي حاجة، فقعدت تشتمنا بكلام بذيء، وكل اللي في المترو ردوا عليها بأنها حرية شخصية، وبعدين إحنا في مترو سيدات، مفيهوش رجالة».

وتابعت:«لما عرفت إننا بنصورها، رمت الموبايل وشتمت بزيادة، وقلعت لنا الشبشب وكانت عايزة تضربنا بيه، والناس حاولت تسكتها وقعدوا يقولوا لها هي لابسة عادي، وإنت ملكيش دعوة، بس هي استمرت وضربت فينا، ولحد ما نزلت وهي بتشتمنا بكلام بشع، زي

«اللي زيك يتعملها محضر في الآداب»، وأكدت سلمى أنهن تعرضن لشتائم سيئة من جانب تلك السيدة، مضيفة:«إحنا ملحقناش نعمل لها محضر، لأن الناس في المترو نزلوها عشان تبعد عننا».

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