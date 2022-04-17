"حلاوتنا في لمتنا".. الآلاف يحضرون حفل إفطار جماعي بالقاهرة

المصدر: خالد محمود - القاهرة

استعاد حي المطرية في القاهرة حفل إفطاره الرمضاني الشعبي الذي يحضره الآلاف كل عام من أبناء الحي وضيوفهم، ويقام في شوارع وميادين الحي منذ عام 2014، وقد تم إحياؤه مجددا العام الجاري بعد تراجع جائحة كورونا التي تسببت في إيقافه عامين متتالين.

وانطلق الحفل بمبادرة بسيطة من أبناء الحي، ولبى الدعوة الكثير من أبناء المطرية على اختلاف طبقاتهم، واستعان شباب الحي بعدد من الطهاة المحترفين لتجهيز وجبات الإفطار، كما تزين الحي بالأضواء واللافتات التي كتب على بعضها: "حلاوتنا في لمتنا"، و"8 سنين مكملين".

ويعد حفل إفطار حي المطرية الجماعي، والذي يكون مركزه "عزبة حماده" هو الأكبر في الإفطارات الجماعية بمصر، واجتذب العام الجاري اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام المصرية والعربية، ووصفه الإعلامي عمرو أديب وهو يتابع صوره بأنه "أنهار خير على مرمى البصر"، ووعد أديب بالحضور العام المقبل.

وقال أحد منظمي الحفل ويدعى محمود الجزار في إفادة إعلامية إن "الإفطار الجماعي يصنع نوع من الترابط بين أبناء الحي الشعبي، ويزرع بين الأطفال روح الانتماء".

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