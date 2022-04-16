مصرع 11 شخصاً في حادث سير مروع بالعراق

المصدر: الحلة - أ ف ب

لقي 11 شخصا بينهم تسعة معلّمين، متفهم في حادث سير جنوب بغداد، وفق ما أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، مرجعة السبب إلى السرعة.

ووقع الحادث ليل الجمعة السبت في منطقة تونس في محافظة بابل. وذكر مصدر في الشرطة أن المعلّمين التسعة كانوا عائدين من مدينة كربلاء حيث تناولوا وجبة الإفطار.

وجاء في بيان المديرية أن حافلة المعلّمين الصغيرة اصطدمت بسيارة دفع رباعي، مشيراً إلى أن "الأسباب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية". وأعلن المصدر نفسه إصابة شخصين بجروح في الحادث.

وذكر المصدر في شرطة بابل أن الحادث أدى إلى احتراق المركبتين.

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