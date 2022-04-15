هاري وزوجته ميغان يزوران جدته الملكة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

زار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الخميس، جدته الملكة إليزابيث الثانية، خلال توقف في بريطانيا في طريقهما إلى لاهاي، حسب ما أعلن ناطق باسم الزوجين.

ويتوجه الزوجان إلى هولندا لحضور ألعاب "إنفيكتس غايمز" الرياضية المخصصة للمحاربين القدامى الجرحى والمعوقين والتي أسسها الأمير هاري وتُفتتح هذا الأسبوع.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام بأن الزوجين زارا الملكة في قصر ويندسور الذي تقيم فيه حاليا ويقع على بعد نحو 40 كيلومترا من لندن. وجاءت الزيارة قبل أيام قليلة من عيد ميلاد إليزابيث السادس والتسعين.

وهذه المرة الأولى يأتي فيها هاري (37 عاماً) وميغن (40 عاماً) معاً إلى بريطانيا منذ انسحابهما المدوّي من العائلة الملكية قبل عامين ونصف عام، وانتقالهما إلى ولاية كاليفورنيا حيث يعيشان راهناً.

واعتبرت صحيفة "الصن" أن الأمير هاري أظهر "استهانة" بالملكة إليزابيث الثانية لتغيّبه في نهاية مارس عن صلاة الجنازة التذكارية التي أقيمت عن راحة نفس جده الأمير فيليب الذي توفي قبل سنة عن عمر يناهز التاسعة والتسعين.

وقال ناطق باسم الزوجين لدى إعلانه يومها تغيبهما عن الجناز، إنهما يأملان في أن يزورا قريباً الملكة فيما تُقام في مطلع يونيو المقبل احتفالات تستمر أياما بمرور 70 عاما على توليها التاج.

وأدى انسحاب الأمير هاري من العائلة المالكة إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال المكلّفين البريطانيين.

واقترح هاري أن تكون الحماية على نفقته الخاصة، وطعن أمام القضاء في رفض وزارة الداخلية البريطانية عرضه هذا.

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