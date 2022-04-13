فيديو يرصد لحظة اشتعال النيران في الأتوبيس السياحي بأسوان

المصدر: أسوان - متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للحظة اشتعال النيران في الأتوبيس السياحي بمحافظة أسوان ومحاولات بعض الأهالي إخماد الحريق الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي.

وأفاد بيان صدر في وقت سابق عن محافظة أسوان المصرية بأن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة في طريق يربط معبد أبو سمبل السياحي ومدينة أسوان. وتراوحت حالة المصابين بين الكسور والجروح والكدمات.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بيان: "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم. كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين".

وأضاف البيان: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

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