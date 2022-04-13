5 أعراض ستشعر بها عند الإكثار من الحلويات في رمضان

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أوضح مجلس الصحة الخليجي أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدّر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة من السكر أي 34 جرام يومياً

وحذّر من الإكثار من الحلويات عند الإفطار أو تجاوز الحد الموصى به طبياً في تناول السكريات خلال شهر رمضان مبيّناً أن تجاوز الحد الموصى به طبياً من الممكن أن يجعل الشخص يشعر بـالأعراض التالية وفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط":

الخمول بعد الأكل الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية الشعور بالعطش تراكم الدهون بالجسم ارتفاع نسبة السكر بالدم

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