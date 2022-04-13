5 نصائح لتغذية الصائمين الصغار في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

تسيطر العديد من التقاليد على الموائد الرمضانية، وتنعكس على النمط الغذائي الذي يتبعه صائمون في شهر رمضان المبارك. وغالباً ما تكون تلك العادات نمطاً غير صحي، يتسبب في زيادة الوزن مع انتهاء الشهر الفضيل، إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد ترافق الصائم، كعُسر الهضم، وارتفاع السكر وغيرهما. وتالياً نصائح لصيام صحي، تقدمها الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي.

أكدت الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزان»، الدكتورة لمى النائلي، على ضرورة الاهتمام بوجبات الأطفال، مع بداية تعودهم الصيام، لضمان حصولهم على التغذية الصحية التي تزود أجسامهم بالمعادن والفيتامينات الضرورية، وتضمن استمرار عملية النمو بالشكل المعتاد، وكذلك للحفاظ على عدم تراجع النشاط والطاقة عند الأطفال خلال ساعات الصيام الطويلة، والتي قد تصل إلى 14 ساعة.

وقدمت الدكتورة لمى خمسة نصائح وشروطاً أساسية يجب الالتزام بها للتغذية السليمة للصغار.

للإطلاع على النصائح الـ5، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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