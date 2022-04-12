جو عائلي مميز والتمتع بتجارب إفطار وسحور أصيلة في فندق رافلز دبي

المصدر: الإمارات اليوم

يشتهر فندق رافلز دبي بتقديم إفطاره الفخم سنوياً، ويدعو المقيمين لمواصلة هذا التقليد من خلال الإفطار في مطعم أزور بقائمة طعام خاصة للمشاركة. مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة في الطهي، يشرف الشيف التنفيذي حسن عبدالله على تجهيزات الإفطار، حتى يضمن شغفه بطهي المأكولات العربية الأصيلة، وتقديم تجربة طعام لا تُنسى. انغمسوا في أفضل أطباق الإفطار الفاخرة، بما في ذلك المقبلات الساخنة والباردة، والمشاوي العربية المشكّلة، والأطباق المنزلية، مثل الكبة باللبن ومجبوس وورق عنب مع قطع لحم الضأن. واستمتعوا بتذوق الحلويات العربية اللذيذة المصنوعة يدوياً، بما في ذلك أم علي والكنافة وبودنج التمر. كما نقدم العصائر التقليدية، مثل التمر هندي، قمر الدين، الجلاب ولبن عيران.

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