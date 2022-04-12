SUCRE دبي يطلق قائمة إفطار جديدة تجربة رمضانية جديدة مــع قائمة الإفطار الحصرية

المصدر: الإمارات اليوم

يقدم SUCRE، المصنّف بين أفضل 50 مطعماً في أميركا اللاتينية، مزيجاً عصرياً من النكهات والمذاقات في قائمة الإفطار الجديدة الخاصة بشهر رمضان المبارك، دون التفريط في إرثه اللاتيني العريق، وباستخدام تقنية النار المكشوفة التقليدية. ينتظر الضيوف تجربة حسية فريدة خلال الشهر الفضيل، حيث يمكنهم الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الدافئة مع العائلة والأصدقاء في موقع عصري وأنيق.ويتم تقديم تشكيلة من المخللات مثل البصل المحشي والفلفل وصلصة الأجي فيردي، مع جبنة الشيدر المدخنة المشهورة وامبانادا البصل وحساء العدس والذرة بصلصة الأجي أماريلو. بعد كسر صيامهم، أما للأطباق الرئيسة، فلديهم الخيار بين فيديوا ثمار البحر مع السوفريتو، الليمون والبوتاغا، دجاج ألا براسا مع صلصة أجي أماريلو، أو طبق لحم الستريبلوين بزبدة التشيميشوري.

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