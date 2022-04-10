إصابات بالسكاكين نتيجة مشاجرة بسبب تطبيق كلوب هاوس في الكويت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تحول اختلاف في الرأي بين مجموعة من الأشخاص في إحدى غرف تطبيق كلوب هاوس إلى مشاجرة بالسكاكين في أحد شوارع الكويت فجر اليوم الثامن رمضان.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان مقتضب عبر حسابها في تويتر إنها تحقق في مشاجرة وإطلاق نار فجر اليوم السبت 2022/4/9 في منطقة صباح السالم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني القول إن المشاجرة صنفت كجنحة لعدم وجود إصابات خطيرة بين أطرافها، مشيرًا إلى أن المشاجرة ضمت مجموعة من المواطنين الكويتيين ومجموعة أخرى من غير المواطنين، ولا تزال التحقيقات جارية.

ولفت المصدر إلى أن المعلومات الأولية، تحدثت عن أن سبب المشاجرة يعود إلى حدوث خلاف بين بعض أطرافها أثناء حديثهم عبر تطبيق كلوب هاوس، نتج عنه اتفاقهم لمقابلة بعضهم البعض في تلك المنطقة، ومن ثم وقعت المشاجرة.

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