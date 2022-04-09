فيديو يوثق سقوط سيارة من فوق جسر في العاصمة السعودية "فيديو"

المصدر:
  • جوني جبور-دبي
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كشف موقع المرور السعودي في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن مرور منطقة الرياض باشر في حادث سقوط سيارة من فوق إحدى الجسور الرئيسية في شمال شرقي العاصمة السعودية الرياض، بعدما ارتطمت السيارة أثناء سيرها في السياج الواقي للجسر، وسقوطها من فوقه على جزيرة ترابية بين المسارات الأرضية.

وأوضح "المرور السعودي" عبر حسابه في "تويتر"، أن مرور منطقة الرياض، باشر في حادث سقوط المركبة من أحد الجسور على الطريق الدائري الشرقي، ونتج عنه تعرض السائق لإصابات متوسطة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال التحقيق.

وأعقب المرور السعودي في تغريدة أخرى، أن من أبرز مسببات الحوادث في شهر رمضان، هي السرعة، مضيفاً: "قد على مهل لتحفظ سلامتك وسلامة الأخرين".

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