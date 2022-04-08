تشييع كاهن مصري قتل طعناً بسلاح أبيض

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد، اليوم الجمعة، تشييع جثمان القمص أرسانيوس وديد، الذي قتل على يد مسن طعنا، الخميس، وجرت المراسم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية في مصر.

وقضى الكاهن المصري بعد طعنه بسلاح أبيض في محافظة الإسكندرية شمال مصر.

وكشف مصدر كنسي أن شخصاً طعن أرسانيوس أوديد الكاهن بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وأضاف أن الكاهن كان له دور كبير في كنيسة السيدة العذراء في محرم بك وخدمة نشيطة في منطقة كرموز، كما أسس كنيسة السيدة العذراء وبولس الرسول في شارع ايزيس كرموز.

وأضاف أن الحادث وقع أثناء خروج الكاهن من الشاطئ رفقة مجموعة من الشباب، حيث كانوا في رحلة ترفيهية، وعند توجه الكاهن إلى حافلة كانت تنتظرهم فوجئ الجميع بتعدي شخص عليه بسلاح أبيض وطعنه في الرقبة.

وأكد أن المتواجدين تمكنوا من شل حركة القاتل والإمساك به حتى وصول الشرطة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق فيما تبذل أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث ومعرفة دوافع القاتل.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية أن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته.

وأضافت أنه تم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه توفي حال إسعافه، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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