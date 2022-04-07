فرنسي أنفق جائزة بقيمة 200 مليون يورو لإنشاء مؤسسة بيئية

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

حقق فرنسي فاز بـ200 مليون يورو في ديسمبر 2020 ضمن يانصيب «يورو ميلينز»، حلمه من خلال دفعه قيمة الجائزة بشكل شبه كامل لحساب مؤسسة أنشأها لحماية البيئة، وفق معلومات لصحيفة «لو باريزيان» تأكدت منها وكالة فرانس برس.

وأوضح صندوق «أنياما» عبر موقعه الإلكتروني أن سعيد الحظ لم يستخدم جائزته لشراء سيارات فارهة أو يخوت أو قصور بل لتمويل مؤسسة تعنى بـ«حماية الغابات وإحيائها والحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيزه ودعم المساعدين العائليين».

وأكد الفائز الثري في رسالة مفتوحة عبر موقع مؤسسة «أنياما»: «لم أكن ألعب إلا حين تكون الجائزة كبيرة، بهدف واحد يتمثل في تخصيص القسم الأكبر من الجائزة لإنشاء مؤسسة».

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