مصر: أم تقتل رضيعتها إرضاء لزوجها

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

قتلت زوجة مصرية ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 40 يوما بخنقها والقائها في مصرف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة في مصر، وادّعت اختطافها من قبل مجهولين.

و تبين بعد التحريات عدم صحة بلاغها، وذلك بعد التأكد من الكاميرات حيث تبين خروجها من المنزل وهي تحمل رضيعتها بينما عادت دونها.

واعترفت الأم من تخلصها من ابنتها بسبب ضغوطات زوجها وأسرته و رغبتهم في مولود ذكر كما تم تهديدها بالطلاق إذا أنجبت بنت الأمر الذي دفعها للكذب وقتل الرضيعة وفقاً لعكاظ .

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