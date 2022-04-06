السعودية: القبض على 50 متهم بتهريب مخدرات إلى 5 مناطق في المملكة

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية إحباط محاولات تهريب 279,010 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و330 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أكثر من 39 طنا من نبات القات المخدر إلى مناطق جازان ونجران وعسير ومكة وتبوك.

وأكدت القبض على 50 متهم منهم 27 مواطنا و23 مخالفا لنظام أمن الحدود من جنسيات مختلفة حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم .

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