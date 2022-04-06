مصر:مليونا جنيه .. خسائر حريق معرض «أهلًا رمضان»
بلغت خسائر معرض «أهلا رمضان» المحترق في مدينة القناطر الخيرية بمصر نحو مليوني جنيه حيث كشفت اللجنة المشكلة لحصر تلفيات المعرض أن الخسائر عبارة عن سلع غذائية فقط .
وأكد رئيس مدينة القناطر الخيرية أنه سيتم إعداد معرض آخر بنفس المدينة لتلبية احتياجات المواطنين.
ويذكر أنه تمت السيطرة على الحريق الهائل بالمعرض بواسطة 3 سيارات إطفاء حسب مانشره موقع المصري اليوم.
وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحريق، كما أمرت النيابة بفحص أسباب الحريق و حصر البضائع والتلفيات الناجمة عنه.
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