مصر:مليونا جنيه .. خسائر حريق معرض «أهلًا رمضان»

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  • متابعات - الامارات اليوم
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بلغت خسائر معرض  «أهلا رمضان» المحترق في مدينة القناطر الخيرية بمصر نحو مليوني جنيه حيث كشفت اللجنة المشكلة لحصر تلفيات المعرض أن الخسائر عبارة عن سلع غذائية فقط .

وأكد رئيس مدينة القناطر الخيرية أنه سيتم إعداد معرض آخر بنفس المدينة لتلبية احتياجات المواطنين.

ويذكر أنه تمت السيطرة على الحريق الهائل  بالمعرض بواسطة 3 سيارات إطفاء حسب مانشره موقع  المصري اليوم.

وانتقل فريق من النيابة العامة  لموقع الحريق، كما أمرت النيابة بفحص أسباب الحريق و حصر البضائع والتلفيات الناجمة عنه.

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