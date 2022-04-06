مصر:مليونا جنيه .. خسائر حريق معرض «أهلًا رمضان»

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

بلغت خسائر معرض «أهلا رمضان» المحترق في مدينة القناطر الخيرية بمصر نحو مليوني جنيه حيث كشفت اللجنة المشكلة لحصر تلفيات المعرض أن الخسائر عبارة عن سلع غذائية فقط .

وأكد رئيس مدينة القناطر الخيرية أنه سيتم إعداد معرض آخر بنفس المدينة لتلبية احتياجات المواطنين.

ويذكر أنه تمت السيطرة على الحريق الهائل بالمعرض بواسطة 3 سيارات إطفاء حسب مانشره موقع المصري اليوم.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحريق، كما أمرت النيابة بفحص أسباب الحريق و حصر البضائع والتلفيات الناجمة عنه.

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