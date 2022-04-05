وفاة 3 معلمات مصريات في حادث بسلطنة عمان

المصدر: متابعات-الامارات اليوم

لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن اليوم إثر حادث مروري كبير وقع في إحدى محافظات سلطنة عمان .

وأعربت سفارة السلطنة عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث عبر حسابها في تويتر ونشرت التغريدة التالية: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان أثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون".

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