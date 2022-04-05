محاكمة مراهقين في فرنسا بتهمة قتل تلميذة

المصدر: بونتزاو ■ أ.ف.ب

بدأت صباح أمس محاكمة تلميذين أمام محكمة أحداث في فرنسا، بتهمة ضلوعهما في مقتل زميلة لهما تبلغ 14 عاماً في مارس 2021، غرقت في نهر السين في المنطقة الباريسية بعد تعرّضها للضرب المبرح. ويمثل الفتى والفتاة اللذان كانا يبلغان 15 عاماً وقت الحادثة في ثماني جلسات مغلقة حتى الخميس.

ويواجه التلميذان عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً في حال إدانتهما في هذه الحادثة التي أثارت ضجة في فرنسا وأعادت تسليط الضوء على التنمر الحاصل عبر مواقع التواصل، وحضر والدا الضحية إلى المحكمة صباح أمس، يرافقهما أحد أبنائهما.

وبحسب المعطيات التي أوردها المدعي العام، تعرّضت أليشا (14 عاماً) في الثامن من مارس 2021 لكمين نصبه اثنان من زملائها في أرجانتوي.

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