بعد أقل من أسبوعين من انتقادها .. إيلون ماسك يشتري حصة ضخمة في تويتر !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن إيلون ماسك عن استحواذه على حصة خاملة بـ 9.2% في موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ منتصف شهر مارس الماضي.

واشترى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حصة عملاقة في تويتر مما يجعله أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي من خارج الشركة.

ويأتي ذلك، بعد وقت قصير من انتقاد الشركة لفشلها في الحفاظ على مبادئ حرية التعبير.

ويمتلك ماسك حالياً أكثر من 73.4 مليون سهم في تويتر، بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار، استناداً إلى سعر إغلاق سهم تويتر يوم الجمعة.

وتأتي صفقة ماسك بعد أقل من أسبوعين من انتقاده لـ"تويتر"، واستطلاع آراء متابعيه على المنصة ذاتها حول ما إذا كان تويتر يلتزم بمبادئ حرية التعبير.

وكتب ماسك في تغريدة: "بالنظر إلى أن تويتر يعمل بحكم الأمر الواقع كميدان عام للتعبير عن الرأي، فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي". وتساءل ماسك عما يجب فعله تجاه هذا الأمر.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال ماسك أيضاً إنه يفكر في بناء منصة وسائط اجتماعية جديدة.

وبينما يتم تصنيفها على أنها حصة خاملة، كان المستثمرون ينهالون بالطلبات على السهم، والذي ارتفع بـ 26% في تعاملات ما قبل السوق.

من جانبه، قال محلل Wedbush، دان آيفز: "يمكن أن يحاول ماسك اتخاذ موقف أكثر عدوانية بشأن تويتر"، وقد يؤدي إلى نوع من الاستحواذ في النهاية، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، ووفق "العربية.نت".

ودافع آيفز عن فرضيته، بالنظر إلى ما كان ماسك يتحدث عنه على الأقل، من منظور وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر ماسك مستخدما متكررا لمنصة تويتر ولديه أكثر من 80 مليون متابع.

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