"تويتر" تثير الجدل بتغريدة وتتهرب من تأكيدها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت شركة تويتر الجدل بإعلانها، الجمعة، عن أداة (زر) تسمح للمستخدمين بتعديل منشوراتهم، وذلك بالتزامن مع يوم "كذبة أول أبريل".

ونشرت الشركة تغريدة على حسابها الرسمي، قائلة إنها تعمل على "إضافة زر تعديل" للمنشورات، وهو ما "أثار موجة واسعة من الجدل حول هذا الأمر (زر التعديل) الذي طال انتظاره"، وفقا لرويترز.

وفي بيان، قالت تويتر ردا على سؤال عما إذا كانت التغريدة مزحة "لا يمكننا التأكيد أو النفي، لكننا ربما نصدر بيانا في وقت لاحق".

ورحب بعض المستخدمين بالتغريدة، فيما اعتبرها البعض الآخر مضحكة. لكن آخرين لم يرونها كذلك

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