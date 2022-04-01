«تايم أوت مــاركت دبي»

المصدر: الإمارات اليوم

يســـتقــــــبل زواره خـــــــــــلال شهــــــــر رمضـــــــــان المبـــــارك بمجمــــــــوعة مــــــــن وجـــبــــــات الإفطــــــــــــار الحصــــــــرية، والديكــــورات الممـــيزة، وفعــــاليات الترفــيه الــحي.

يقدّم «تايم أوت ماركت دبي»، وجهة المأكولات والترفيه الرائدة في مدينة دبي، مجموعة من الوجبات الحصرية، التي يقوم بإعدادها أبرز الطهاة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى فعاليات الترفيه الحيّ وقوائم الإفطار الرائعة المتوافرة طوال الشهر الكريم.

وسيتم إضاءة ردهة تايم أوت ماركت دبي طوال الشهر الكريم بأضواء رائعة، ما يوفر أجواء مثالية للاستمتاع بوجبات الإفطار الخاصة مباشرةً من مطابخ المطاعم المحلية الشهيرة، بما في ذلك 21 غرامز ، وبي بي سوشيال دايننغ، وليبان باي ألو بيروت، وبيكل، وريف جابانيز كوشياكي آند ماستي. وعمل كل مطعم على إعداد تشكيلة فريدة خاصة به من المأكولات، يتميز بعضها بلمسة عصرية على الأطباق التقليدية المفضلة، مثل الحليب المخفوق بنكهة فيمتو وآيس كريم ساندو من بيكلز، ولحم الضأن مع أورزو غوفيتش من مطعم 21 غرامز، والبيتزا بشاورما لحم الضأن المسحب من بيتفاير بيتزا، ولحم الضأن مع الأرز الياباني المتبل من مطعم ريف جابانيز كوشياكي.

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