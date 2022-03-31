تعرف إلى أعراض "الحبسة الكلامية" التي أدت إلى اعتزال الممثل بروس ويليس

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أعلنت أسرة الممثل بروس ويليس (67 عاما) بالأمس ،عن اعتزاله التمثيل بعد إصابته بالحبسة الكلامية

وأعلنت العائلة، بما في ذلك زوجته إيما هيمنغ ويليس، وزوجته السابقة ديمي مور، عن حالته على "إنستغرام" حيث أكدوا أن الحبسة "تؤثر على قدراته المعرفية".

عن الحبسة الكلامية

وفقاً ل"إكسبريس" تُشخّص الحالة عندما يواجه الشخص صعوبة في لغته أو حديثه و يحدث ذلك بسبب تلف الجانب الأيسر من الدماغ ووفقا لـ NHS، غالبا مايواجه الأشخاص المصابون بالحبسة الكلامية مشكلة في الطرق الأربع الرئيسية التي يفهمها الناس ويستخدمونها وهي:

• القراءة.

• الاستماع.

• التكلم.

• الكتابة.

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