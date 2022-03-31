مصر: المشدد 15 و10 سنوات لمتهمين بقتل سائق

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

قضت محكمة بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 10 سنوات لنجل شقيقه البالغ من العمر ١٦ عاما لقيامهما باستدراج سائق توك توك وقتله.

وتعود أحداث القضية بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق توك توك متأثرا بإصابته بجرح ذبحى بالعنق.

وكشفت التحقيقات حسب ما ذكر في "المصري اليوم" أن المتهمين قاموا بارتكاب الجريمة خلال ركوبهم الدراجة مع المجني عليه حيث حدث الشجار الذي أدى إلى انقلاب الدراجة و قيام المتهمين بطعن المجنى عليه حتى فارق الحياة.

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