علماء يعثرون مصادفة على نجم عجوز عمره حوالي 13 مليار عام !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف علماء عن العثور على نجم عجوز عمره 12 مليارا و900 مليون عام، رصده تلسكوب "هابل" الشهير.

وسمحت صدفة فلكية للعلماء، بالنظر عبر الزمن إلى مليارات السنين إلى الوراء، ليكتشفوا نجما تشكل قبل 12 مليارا و900 مليون عام، رصده تلسكوب "هابل" الشهير، عبر تموجات غير عادية، ظهرت من تشويه نسيج "الزمكان" الفضائي، لذلك سمّوه "نجمة الصباح" أو Earendel بإنجليزية القرون الوسطى، لأنه أشرق بالضوء باكرا، في المليار سنة الأولى بعد الانفجار العظيم، أي حين كان الكون طفلا يحبو، بالكاد يمثل 7% من عمره البالغ حاليا 13 مليارا و800 مليون عام.

وتبلغ كتلة النجم الأبعد على الإطلاق حتى الآن، 50 ضعفا كتلة الشمس، لكنه أشد سطوعا منها بملايين المرات، وفقا للعالم الفلكي برين ويلش الباحث من جامعة جون هوبكنز، والمؤلف الرئيسي لورقة بحثية نشرتها أمس مجلة Nature البريطانية العلمية المرموقة.

وسابقا، كان Icarus المعروف في "كوكبة الأسد" بأنه عملاق أزرق، أبعد نجم رأته عيون البشر بالتلسكوبات، فهو بعيد 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض، وتشكل عندما كان عمر الكون 4 مليارات عام تقريبا، أي 30% من عمره الحالي. أما "إيرنديل" الذي تم اكتشافه حديثا، فورد عنه في بيان من NASA الأميركية أنه "واحد يخص كتب الأرقام القياسية" ببعده البالغ 28 مليارا من السنين الضوئية.

وانبهر الدكتور ويلش بالنجم على ما يبدو، وقال: "لم نصدق ذلك (البعد) تقريبا، فقد جعل الأمر يبدو كما لو كنا نقرأ كتابا مثيرا للاهتمام، لكننا بدأنا بالفصل الثاني، والآن لدينا فرصة لنرى كيف بدأ كل شيء" في إشارة إلى نشأة الكون وكيف ظهر إلى الوجود بالانفجار العظيم.

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