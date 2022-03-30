الحكومة البريطانية تعتذر بعد وفاة 200 طفل في مستشفى توليد

المصدر: لندن - أ ف ب

اعتذرت الحكومة البريطانية الأربعاء بعد نشر تقرير خلص إلى أنه كان ممكنا تجنب وفاة 200 طفل في مستشفى في شمال غرب إنكلترا بالرعاية المناسبة وعدم الإصرار على تجنب الولادات القيصرية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جويد أمام النواب: "أقدم اعتذاري لجميع العائلات التي عانت بشدة".

وأضاف: "هذا التقرير يظهر بوضوح أنكم عانيتم بسبب خدمة كانت موجودة لمساعدتكم أنتم وأحبائكم على جلب حياة إلى هذا العالم".

ونظر التقرير الذي نشر صباح الأربعاء، في 1592 حادثة تم الإبلاغ عنها في مستشفى شروزبري، شملت 1486 أسرة معظمها بين عامي 2000 و2019.

وتوصل التقرير إلى استنتاجات مثيرة للقلق، إذ أكد أنه كان من الممكن أن يعيش 201 طفل لو أن المستشفى وفر لهم رعاية أفضل. كما توفيت تسع أمهات بسبب سوء الرعاية فيما أجبرت أخريات على التوليد بشكل طبيعي في حين كان يجب أن يخضعن لولادة قيصرية.

ويشير التقرير المؤلف من 250 صفحة خصوصا إلى حالات أطفال حديثي الولادة يعانون كسورا في الجمجمة وكسورا في العظام ومشكلات في الدماغ بعدما واجهوا نقصا في الأكسجين وقت الولادة.

كما لوحظت أوجه قصور "كبيرة" في ربع حالات الأطفال المولودين أمواتا والبالغ عددهم 498 شملتهم الدراسة. وفي 40 في المئة من الحالات، لم يتم إجراء أي تحقيق داخلي في المستشفى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news