تعرف إلى أسباب خفقان القلب في حالة السكون

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن خفقان القلب في حالة السكون له أسباب عدة من الممكن أن تكون بسيطة أو خطيرة حسب الأعراض المصاحبة.

وذكرت أن معدل ضربات القلب الطبيعي يتراوح بين 50 و100 في الدقيقة و أن خفقان القلب له أسباب عدة منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير حيث يكون مصحوباً بالعادة بأعراض أخرى مثل الدوار والغثيان والارتجاف والتعرق والاضطراب الداخلي وسرعة التنفس أو ضيق التنفس .

ويعود ذلك إلى الإجهاد أو ممارسة التمارين أو تناول أدوية أو المواقف الإنفعالية كالسعادة و الخوف و التوتر أو حالات مرضية كزيادة نشاط الغدة الدرقية أو نقص السوائل في الجسم وفقاً لما نشرته "العين الإخبارية".

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