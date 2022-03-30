إنقاذ زورق يحمل على متنه 113 مهاجرا وسط البحر الأبيض المتوسط
أوضحت سفينة "جيو بارينتس"، أنها أنقذت زورقا مزدحما بالأشخاص يحمل على متنه 113 مهاجرا، مشيرة إلى أنه تم إيجاد القارب مغموراَ بالمياه عند وصول السفينة إلى الموقع .
وأشارت منظمة أطباء بلا حدود،، إلى أن عملية الإنقاذ كانت صعبة، حيث سقط بعض الناجين في الماء، بعد ساعات من سفر مرهق في عرض البحر .
ووفقاً ل"AKI" اختتمت المنظمة الغير حكومية بالقول إن "المهاجرين يتلقون الآن الإسعافات اللازمة على متن سفينتنا".
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