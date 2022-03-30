زوجة ويل سميث تكسر صمتها بعد "الصفعة المدوية"

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

خرجت جادا بينكيت سميث زوجة الممثل الأميركي الشهير، ويل سميث عن صمتها، بعد الضجة التي أحدثتها صفعة زوجها لمقدم حفل أوسكار، الممثل كريس روك.

واعتذر سميث عن تصرفه بعد أن أحدثت الصفعة ذهولا عالميا، وصارت حديث شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

و عى الرغم من صمتها إلا أن زوجة ويل سميث، وهي أيضا ممثلة، نشرت مؤخرا رسالة تم تفسيرها على أنها دعوة للصفح والتسامح بعد الحادثة.

و نشرت من خلال حسابها الموثق بموقع "إنستغرام"، صورة بالعبارة التالية: "هذا موسم للتعافي، وأنا موجودة هنا من أجل ذلك".

وحصد المنشور تفاعلا هائلا، إذ أبدى أكثر من 176 ألفا إعجابهم بما كتبته جادا، إلا أن التعليقات لم تتجاوز الـ7 حتى صباح الأربعاء و ذلك بسبب القيود التي وضعتها الممثلة الأميركية على التعليقات.

وتعاني جادا بينكيت سميث من تساقط بسبب إصابتها بداء الثعلبة، وتظهر حليقة الرأس منذ صيف 2021.

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