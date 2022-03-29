شاهد «البرومو» الرسمي لمسلسل محمد رمضان «المشوار» فيديو

المصدر: موقع الامارات اليوم

طرحت شركة «MediaHub - سعدي جوهر» الإعلان الرسمي لمسلسل «المشوار»، الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل 2022، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تدور أحداث مسلسل «المشوار» حول ورد وماهر اللذين يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة البحرية في الإسكندرية، ولكنها يعانيان من العديد من المشكلات ويحاولان حلها والتخلص منها، لذا يتورط ماهر في قضية آثار وتبحث عنه الشرطة.

مسلسل «المشوار» تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين بعد عودته إلى الدراما بعد غيابه منذ تقديمه مسلسل «أفراح القبة»، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد صفوت، الطفل محمد عزازي، وعدد آخر من الفنانين.

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